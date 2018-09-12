Синдзо Абэ больше по сердцу Транссиб, чем переход Сахалин – материк

Владивосток, , 11:16 — REGNUM Японскому премьеру Синдзо Абэ больше нравится проект развития Транссиба, чем транспортный переход Сахалин — материк или мост Сахалин — Хоккайдо. Транссиб, по мнению японского политика, очень важен и нужен сегодня для развития евразийского пространства, об этом он заявил на пленарном заседании «Дальний Восток: расширяя границы возможностей» Восточного экономического форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Синдзо Абэ, отвечая на вопрос о его отношении к строительству транспортного перехода Сахалин — материк, а также моста Сахалин — Хоккайдо, отдал предпочтение Транссибу.

«100 лет назад Россия, создав Транссиб, открыла для японцев кратчайший путь в Европу. Владивосток является воротами из Азии в Европу, а Россия и европейская, и азиатская страна. Укрепление связей Японии и России открывает для наших стран новые возможности. Что касается строительства перехода Сахалин — материк, а впоследствии, возможно, и Сахалин — Хоккайдо, то эти проекты требуют прежде всего тщательного изучения технических возможностей, экономических обоснований. Транссиб — это более важный сегодня проект», — сказал Синдзо Абэ.

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Как сообщало ИА REGNUM, в развитии Транссибирской магистрали заинтересована и Южная Корея. Стоимость соединения Транссиба и Транскорейской железной дороги может составить 3 — млрд долларов. Бизнес Японии также намерен задействовать Транссиб для развития так называемого третьего канала поставок между Россией и Японией, после воздушного и морского сообщения. Пробная поставка товаров проводится как раз в эти дни — 11−13 сентября, когда во Владивостоке проходит Восточный экономический форум.

На IV ВЭФ прибыли лидеры иностранных государств — Китая, Южной Кореи, Монголии, Японии, а также более 6 тыс. гостей из около 60 стран.