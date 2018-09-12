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Польша продлила соглашение с Украиной об использовании хранилищ газа

Экономика

Польская нефтегазовая компания использует украинские хранилища с октября 2017 года

Киев, 12 сентября 2018, 10:35 — REGNUM  Соглашение с оператором газотранспортной системы (ГТС) Украины «Укртрансгазом» продлила польская нефтегазовая компания PGNiG, сообщает 12 сентября «Укринформ».

По сообщению польской компании, она заинтересована в украинском рынке газа и намерена сохранить свой доступ к украинским подземным хранилищам газа. Отмечается, что PGNiG работает на украинском рынке с августа 2016 года, а доступ к хранилищам имеет с октября 2017 года.

Напомним, в первом полугодии 2018 года убытки «Укртрансгаза» выросли в 2,5 раза по сравнению с первым полугодием 2017 года. Убытки составили более 41,6 млрд рублей. При этом чистый доход компании сократился на 5,9% до 63,8 млрд рублей.

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Газодобыча и транспортировка газа
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