Кто загрязняет, тот и платит: В Барнауле обсудили создание очистных станций

Барнаул, , 10:34 — REGNUM Барнаульский водоканал не в состоянии самостоятельно проводить очистку канализационных стоков, если в них поступает большой объем загрязняющих веществ от промышленных предприятий, заявил операционный директор группы «Росводоканал» Андрей Шмаленко на круглом столе в Барнауле, посвященном изменению экологического законодательства. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба водоканала.

«Уже несколько лет внедряется принцип: кто загрязняет, тот и платит. Очистные сооружения канализации, которые эксплуатируют водоканалы, рассчитаны на очистку бытовых стоков. А если предприятие сбрасывает в канализацию всю «систему Менделеева» — мы не можем это очистить, — заявил Шмаленко.

По его словам, если в результате деятельности предприятия образуются стоки, которые невозможно очистить на очистных сооружениях бытовой канализации города, то ими должно заниматься само предприятие. С этой целью в России были приняты новые законодательные нормы, которые вступят в силу с 1 января 2019 года.

В свою очередь, гендиректор «Росводоканал Барнаул» Дмитрий Масловский сообщил о проведенных мероприятиях по сохранению экологического ландшафта региона: в 2018 году на указанные цели будет направлено 53 млн рублей и еще 100 млн — в 2019—2020 годах.

Участники круглого стола, в котором приняли участие представители властей, резюмировали, что строительство локальных очистных сооружений в Барнауле станет оптимальным вариантом для решения проблемы очистки воды. При этом часть нагрузки при реализации этого проекта возьмут на себя предприятия.

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