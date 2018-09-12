Госдума освобождает аэропорты от НДС за обслуживание самолётов

Москва, , 10:30 — REGNUM Правительственный законопроект о введении льготной ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на услуги аэропортов по обслуживанию самолётов Госдума приняла в первом чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM 12 сентября.

По предложению правительства, услуги по навигационному обслуживанию самолётов не должны облагаться НДС. Такое же правило должно касаться и обслуживания воздушных судов. Поэтому авторы инициативы предлагают ввести 0% ставку налога для международных рейсов.

При этом в отношении внутренних рейсов по территории РФ порядок освобождения от НДС будет другим. По предложению правительства, налог сохранится для таких рейсов, и его ставка с 1 января 2019 года по закону вырастет до 20%. Однако все эти средства будут возмещены аэропортам из федерального бюджета в качестве налогового вычета.

«Такое решение позволит аэропортам возмещать весь входной НДС, с другой стороны, никак не повлияет на стоимость перевозок авиапассажиров, поскольку у нас в стране на внутренние рейсы установлены фиксированные ставки НДС в 10% на все рейсы и 0% по некоторым направлениям, и все превышение НДС, которое, возможно, будет возникать в такой ситуации, будет возмещаться за счет бюджета», — заявил в ходе пленарного заседания замминистра финансов РФ Илья Трунин, отметив, что оформлять налоговый вычет для международных рейсов РФ не может, а правила должны быть справедливыми для всех.

Как отмечали авторы инициативы, если закон будет принят, то с учетом всех поступлений и уменьшений в бюджетную систему РФ поступит порядка 14,203 млрд рублей с течение 2018−2021 годов.