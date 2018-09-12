Среда, 12 Сентября 2018 года
12:04:21 МСК

Набиуллиной предлагают определиться, в чьих интересах работает ЦБ

Экономика

Центробанк должен изменить свою политику

Набиуллиной предлагают определиться, в чьих интересах работает ЦБ
Иван Шилов © ИА REGNUM
Эльвира Набиуллина

Москва, 12 сентября 2018, 10:14 — REGNUM  Центробанку РФ следует определиться, в чьих интересах он работает. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 сентября, об этом заявил депутат Госдумы Владимир Сысоев (ЛДПР).

«Фракция ЛДПР неоднократно заявляла, что ЦБ должен изменить свою политику. В первую очередь его политика должна быть направлена на обеспечение экономического роста в стране, на поддержание стабильности национальной валюты, на финансирование российской экономики. А цифры говорят об обратном», — отметил Сысоев.

Так, по его словам, вывод капитала из страны за январь — март 2018 года составил более 17 млрд долларов.

«Это почти в шесть раз больше, чем за аналогичный период прошлого времени», — подчеркнул Сысоев, напомнив, что его фракция была единственной, кто голосовал против переназначения главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной на её пост.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Макроэкономика России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить