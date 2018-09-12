Набиуллиной предлагают определиться, в чьих интересах работает ЦБ

Москва, , 10:14 — REGNUM Центробанку РФ следует определиться, в чьих интересах он работает. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 сентября, об этом заявил депутат Госдумы Владимир Сысоев (ЛДПР).

«Фракция ЛДПР неоднократно заявляла, что ЦБ должен изменить свою политику. В первую очередь его политика должна быть направлена на обеспечение экономического роста в стране, на поддержание стабильности национальной валюты, на финансирование российской экономики. А цифры говорят об обратном», — отметил Сысоев.

Так, по его словам, вывод капитала из страны за январь — март 2018 года составил более 17 млрд долларов.

«Это почти в шесть раз больше, чем за аналогичный период прошлого времени», — подчеркнул Сысоев, напомнив, что его фракция была единственной, кто голосовал против переназначения главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной на её пост.