«Повышение пенсионного возраста стимулирует бережно относиться к здоровью»

Чебоксары, , 10:10 — REGNUM Состояние Пенсионного фонда РФ (ПФР) таково, что повышение пенсионного возраста — мера вынужденная, и дальше оттягивать решение этого вопроса нецелесообразно. Тем более, что президент РФ Владимир Путин предложил целый пакет смягчающих реформу предложений. Очень хорошо, что он снизил пенсионный возраст для женщин. И, конечно, приятным сюрпризом было снижение возрастного ценза для многодетных матерей, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель региональной общественной приемной председателя Всероссийской политической партии «Единая Россия», главный врач ФГБУ «Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования» Министерства здравоохранения и социального развития РФ г. Чебоксары Николай Николаев.

«К проведению пенсионной реформы сложились предпосылки — нагрузка на работающих граждан увеличилась значительно, средняя продолжительность жизни в стране растет. Кроме того, трансферты в ПФР настолько велики, что в ближайшем будущем будет сложно обеспечить пенсионеров достойной пенсией», — отметил эксперт.

По его мнению, повышение пенсионного возраста должно стимулировать к более бережному отношению людей к своему здоровью. Во многом здоровье зависит от самого человека и лишь на 15−20% зависит от уровня здравоохранения. Насколько человек продуктивно будет вести здоровый образ жизни, на столько больше он будет жить. Если люди предпенсионного возраста будут регулярно обращаться в медицинские учреждения, то заболевания будут выявляться на ранних стадиях, тем самым увеличивая продолжительность жизни. Ведь уровень здравоохранения в России заметно растет, доступность медицинской помощи стала выше, много клиник оказывает высокотехнологичную медицинскую помощь.

«В повышении пенсионного возраста ничего страшного нет. Сейчас люди в 60−65 лет — это активная часть общества. Если люди будут следить за своим здоровьем и медицина это позволит, то добавление пенсионного срока негативно не скажется на качестве жизни граждан. Два эти процесса должны идти параллельно, страна активно движется к увеличению продолжительности жизни», — высказал свое мнение Николаев.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»