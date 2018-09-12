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На 25% абонентов больше подключились к сетям «Калугаэнерго» в 2018 году

Экономика

Технологическое присоединение – одно из приоритетных направлений деятельности филиала «Калугаэнерго»

Калуга, 12 сентября 2018, 09:49 — REGNUM  В Калужской области за 7 месяцев 2018 года филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Калугаэнерго» присоединил к электросетям электроустановки более 3,7 тыс. потребителей на общую мощность свыше 74 МВт. Об этом 12 сентября сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель энергокомпании Наталья Копоня.

По её словам, в частности, энергетики выполнили технологическое присоединение 3176 жилых домов, 40 предприятий малого бизнеса, 25 предприятий агропромышленного комплекса, ряда социально значимых объектов. В общей сложности количество подключенных потребителей увеличилось на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Технологическое присоединение — одно из приоритетных направлений деятельности филиала «Калугаэнерго», — подчеркнула Копоня.

Она отметила, что благодаря работе по техприсоединению повышается инвестиционная привлекательность Калужской области, создаются благоприятные условия для развития малого бизнеса, становятся лучше условия жизни калужан и повышается комфорт проживания.

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Энергетика
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