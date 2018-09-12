Министерства РФ и КНР подписали программу сотрудничества на Дальнем Востоке

Владивосток, , 09:30 — REGNUM Программу российско-китайского сотрудничества на Дальнем Востоке подписали в рамках Восточного экономического форума — 2018 Минвостокразвития России и министерство коммерции КНР, сообщила 12 сентября пресс-служба российского ведомства.

Директор департамента привлечения частных инвестиций Минвостокразвития Юлия Косарева сообщила, что Китай уже выступает основным экономическим партнером для России на Дальнем Востоке, а подписанный документ расширит сотрудничество двух стран.

«Это наш основополагающий документ для работы по инвестиционным проектам. Инструментом для его реализации будет межправительственная комиссия, которая у нас действует между регионами Дальнего Востока и провинциями северо-востока КНР», — сказала она.

Отмечается, что Минвостокразвития подписало ряд других документов с китайскими партнерами, среди которых — меморандум о сотрудничестве с комитетом по контролю и управлению государственным имуществом КНР, и меморандум о создании делового совета.

Добавим, объем внешнеторговый оборот регионов Дальнего Востока и Китаем в 2017 году вырос почти треть и достиг $7,7 млрд. При этом предприятия региона увеличили объем экспорта в соседнюю страну на 31,5%. В настоящее время китайские инвесторы реализуют на Дальнем Востоке России более 40 проектов, 8 из которых запущены в текущем году.

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