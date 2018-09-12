Регионы РФ отчитаются о неиспользуемых сельхозземлях

Владивосток, , 09:29 — REGNUM Правительство России и региональные власти проведут аудит неиспользуемых сельскохозяйственных земель. Такое поручение отдал президент Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума в Приморье.

Необходимо поддержать бурный рост инвестиций в сельхозпроекты в дальневосточном регионе. Неиспользуемые земли и участки должны вернуться в обращение, подчеркнул президент.

Путин поручил правительству и губернаторам регионов вплотную заняться вопросами использования земель. Необходимо понять, как обстоят дела в каждом конкретном регионе, пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Четвертый Восточный экономический форум стартовал на острове Русский 11 сентября. Мероприятие продлится до 13 сентября, в нем участвуют около 6 тыс. человек из более чем 60 стран.