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Регионы РФ отчитаются о неиспользуемых сельхозземлях

Экономика

Сельхозпроектам нужны ивестиции

Регионы РФ отчитаются о неиспользуемых сельхозземлях
Архип Иванович Куинджи. Бурьян. 1875

Владивосток, 12 сентября 2018, 09:29 — REGNUM  Правительство России и региональные власти проведут аудит неиспользуемых сельскохозяйственных земель. Такое поручение отдал президент Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума в Приморье.

Необходимо поддержать бурный рост инвестиций в сельхозпроекты в дальневосточном регионе. Неиспользуемые земли и участки должны вернуться в обращение, подчеркнул президент.

Путин поручил правительству и губернаторам регионов вплотную заняться вопросами использования земель. Необходимо понять, как обстоят дела в каждом конкретном регионе, пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Четвертый Восточный экономический форум стартовал на острове Русский 11 сентября. Мероприятие продлится до 13 сентября, в нем участвуют около 6 тыс. человек из более чем 60 стран.

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Сельское хозяйство
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