ВЭФ: Монголия нуждается в транзите грузов через Россию и Китай

Владивосток, , 09:42 — REGNUM Монголия нуждается в транзите грузов по территориям России и Китая. Об этом заявил президент Халтмаагийн Баттулга, выступая 12 сентября на пленарном заседании IV Восточного экономического форума «Дальний Восток: расширяя границы возможностей», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Президент Монголии подчеркнул, что для его страны очень важен транзит грузов через Россию и Китай. Баттулга напомнил о прошедшей в июне 2018 года встрече в китайском Циндао, где он, лидер КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин приняли участие в саммите ШОС, и подчеркнул, что сотрудничество с Россией и Китаем может определить путь развития Монголии на многие годы вперёд.

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Халтмаагийн Баттулга также заверил, что Монголия заинтересована в строительстве российского газопровода через территорию его страны.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что проекты Монголии хорошо известны и вполне реализуемы.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года правительства России и Монголии подписали соглашение об условиях транзитных перевозок грузов железнодорожным транспортом, которое будет действовать в течение 25 лет. Это соглашение обсуждалось на протяжении 9 лет.

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С 11 по 13 сентября во Владивостоке проходит IV Восточный экономический форум. В нём принимают участие лидеры государств — Китая, Японии, Монголии, Южной Кореи. На форум прибыло более 6 тыс. гостей из около 60 стран.