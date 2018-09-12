Си Цзиньпин: Приближается сезон урожая российско-китайского сотрудничества

Владивосток, , 09:35 — REGNUM Китайско-российские отношения переживают наилучший в истории период, заявил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин 12 сентября, выступая на пленарном заседании «Дальний Восток: расширяя границы возможностей» в ходе IV Восточного экономического форума, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Китай всегда был и остаётся активным сторонником и участником в развитии сотрудничества на Дальнем Востоке России, — подчеркнул Си Цзиньпин. — Для этого мы имеем уникальное географическое преимущество, поскольку Китай и Россия — соседи. Имеем прочную политическую основу, будучи партнёрами по всеобъемлющему стратегическому взаимодействию. Китайско-российские отношения переживают наилучший в истории период. При совместных усилиях в последние годы участие Китая в сотрудничестве на Дальнем Востоке дало заметные успехи».

Председатель Китайской Народной Республики также подчеркнул, что товарооборот между Китаем и ДФО в 2017 году превысил 7,7 млрд долларов США. Особо Си Цзиньпин также отметил то, что Китай принимает участие в более 30 проектах в рамках дальневосточных ТОР и СПВ с инвестициями на общую сумму более 4 млрд долларов.

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«Китай — крупнейший партнёр и инвестор дальневосточных регионов России. По мере реализации нефтепровода Китай — Россия, газопровода по восточному маршруту, железнодорожного моста Нижнеленинское — Тунцзян и автомобильного моста Хэйхэ — Благовещенск приближается сезон урожая российско-китайского сотрудничества по развитию Дальнего Востока», — также подчеркнул лидер Китая.

По его словам, совместная работа в таких ключевых сферах, как инфраструктура, энергетика, сельское хозяйство, туризм, мобилизация активности среднего и малого бизнеса, усиливает технологичную роль в сотрудничестве. Россия и Китай должны дополнять друг друга своими преимуществами и достигать взаимной выгоды, уверен Си Цзиньпин.

«В новых условиях мы должны рука об руку, плечом к плечу наращивать сотрудничество в интересах мира, стабильности, развития и процветания в регионе», — также заявил он, призвав укреплять взаимное доверие во имя мира и спокойствия в регионе.

По мнению председателя Китайской Народной Республики, это особенно актуально на фоне того, что «в настоящее время в международной обстановке происходят глубокие и сложные перемены».

«Поднимают голову политика силы, односторонний подход и протекционизм», — считает Си Цзиньпин.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября во Владивостоке начался IV Восточный экономический форум. В мероприятии участвуют представители 60 стран, в том числе главы нескольких государств.

В среду, 12 сентября, в рамках ВЭФ состоялось пленарное заседание «Дальний Восток: расширяя границы возможностей», в котором приняли участие лидеры пяти стран — президент РФ Владимир Путин, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Монголии Халтмаагийн Баттулга и премьер-министр Республики Корея Ли Нак Ён.