«Вносить изменения в пенсионную систему надо, но постепенно»

Киров, , 09:17 — REGNUM В июне 2018 года, когда предложение правительства РФ о повышении пенсионного возраста было опубликовано, для всех российских граждан это был шок. После выступления президента РФ Владимира Путина напряжение в обществе немного спало, но не до конца. Шага правительства РФ по повышению пенсионного возраста всем пенсионерам следовало ожидать. Разговоры на эту тему актуальны были и в прошлые годы. Изменения уже коснулись госслужащих и военнослужащих. 05 февраля 2016 года распоряжением правительства РФ была утверждена «Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в РФ до 2025 года». То есть власти последовательно работали в этом направлении, а простые люди об этом узнали только сейчас, прокомментировала корреспонденту ИА REGNUM председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по Кировской области Ольга Колесникова.

«Очень отрадно, что многое из того, что было предложено правлением регионального отделения Союза пенсионеров, прозвучало в обращения президента России. Все предложения очень конструктивные и правильные, но вызывает озабоченность большое повышение возраста у женщин. Общественники предлагали сделать пенсионный возраст для женщин 58 лет, для мужчин 63 года, это был бы оптимальный вариант», — сказала Колесникова.

Большая ошибка правительства РФ, из-за которой разгорелись нешуточные дебаты, в том, что никакой информации об изменении в пенсионном законодательстве и о повышении возраста заранее не говорилось ни с экранов телевизора, ни в газетах, ни в интернете. А сами граждане (в большинстве) не привыкли внимательно следить за принятием законов в стране, не умеют анализировать и прогнозировать экономические и политические шаги властей.

«Изменения в пенсионном законодательстве нужны, и это показывают цифры, которые говорят об увеличении продолжительности жизни. Обсуждая на правлении регионального отделения, мы высказали свое мнение и направили предложения и в адрес исполкома партии «Единая Россия», и в Общественную палату Кировской области, и в президиум Союза пенсионеров России. Особое внимание по изменению в пенсионном законодательстве было предложено уделить жителям села. Ведь не секрет, что основной вопрос — на селе работы нет. Сейчас даже в райцентрах трудно найти работу, тем более с достойной зарплатой. Люди уезжают из сёл, особенно молодежь, а то, что предлагают центры занятости, порой не соответствует возможностям людей», — пояснила эксперт.

По её мнению, нужна большая организационная работа и финансовые вложения по переобучению, переподготовке людей предпенсионного возраста. Необходимо пересмотреть и законодательные документы по медицинскому обслуживанию населения, трудовое законодательство, чтобы оно защищало от увольнений и непринятия на работу по возрасту от 45+.

«Вносить изменения надо, но не такими семимильными шагами, а постепенно. Нужно, чтобы в первые два года правительство России проанализировало, как министерства и ведомства внедряют все утвержденные изменения в практику жизни. Как будут работать изменения, принятые на законодательном уровне тех органов власти, от которых зависит качество жизни граждан России. Если механизм заведётся и будет положительный эффект, тогда и нужно делать следующий шаг — повышать пенсионный возраст», — высказала свое мнение Колесникова.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»