Дальневосточные вузы подготовят специалистов для производств СИБУРа

Владивосток, , 09:10 — REGNUM Холдинг СИБУР получил поддержку ключевых участников в сфере подготовки специалистов для собственных производств и профессиональной ориентации учащихся учреждений среднего, среднего профессионального и высшего образования на Дальнем Востоке, сообщает 12 сентября пресс-служба предприятия.

Соглашение, которое позволит закрыть кадровую потребность предприятия квалифицированными сотрудниками, было подписано в рамках Восточного экономического форума — 2018 с Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ), Дальневосточным федеральным университетом, Амурским государственным университетом и правительством Амурской области.

В соответствии с документом, АРЧК ДВ инициирует создание в университетах и колледжах Амурской области новых направлений и профессий, востребованных в газоперерабатывающей и газохимической отраслях промышленности. СИБУР, в свою очередь, готов предоставить рабочие места выпускникам этих организаций, и создать для них условия работы и жизни.

Как пояснил член правления СИБУРа — управляющий директор Алексей Козлов, компания уже успешно реализует совместные программы с тремя участниками данного соглашения, поэтому присоединение к нему экспертизы и ресурсов АРЧК выведет совместную работу на более высокий уровень.

В свою очередь, врио губернатора Амурской области Василий Орлов отметил, что бизнесу удобнее не перемещать специалистов, а использовать готовый кадровый потенциал региона. Поэтому подписанное соглашение позволит продолжить работу вузов по подготовке требуемых специалистов.

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