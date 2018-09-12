Цены на картофель в Германии вырастут на 30%

Берлин, , 09:09 — REGNUM Из-за низкого урожая вследствие засухи в Европе немецкие потребители столкнутся с повышением цен на картофель на 30%, передает телеканал N-TV 12 сентября.

«Мы ожидаем одного из самых маленьких урожаев картофеля, какие когда-либо были в Германии», — сказал прессе представитель Немецкого сельскохозяйственного общества Мартин Умхау.

По его словам, в этом году урожай картофеля составит от 8,5 до 10 млн тонн. В прошлом году было собрано 11,7 млн тонн.

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