От проверки по выбросам в Армянске до миллиардного иска Росприроднадзора

Красноперекопск, Крым, , 09:01 — REGNUM С одного из предприятий, которое прокуратура Крыма проверит на предмет соблюдения законодательства об охране атмосферного воздуха после выбросов неизвестного химического вещества в Армянске, Управление Росприроднадзора по Республике Крым и городу Севастополю требует взыскать свыше 1,2 млрд рублей. Ответчик в иске — ПАО «Крымский содовый завод», базирующийся в Красноперекопске, третьим лицом без самостоятельных требований также привлечено Федеральное агентство по недропользованию. Подробности возникновения претензий на такую сумму не сообщаются, Арбитражный суд Республики Крым начнет рассматривать претензии ведомства 2 октября 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Завод является производителем кальцинированной технической соды, пищевой соды и соли. Предприятие ведёт свою историю с 1967 года, а как субъект хозяйственной деятельности России ПАО зарегистрировано 1 ноября 2014 года, уставный капитал — 64 578 222 рубля. С июля 2018 года гендиректор — Александр Дзюбчук. На 30 июня 2018 года основным владельцем общества являлась кипрская компания DWARA TRADING LIMITED, ставшая его аффилированным лицом в 2011 году. Её доля — 77,4002%. С 2016 года небольшие доли имеют Андрей Марчевский, Галина Дьяченко и Рустам Гильманов, а с 2017 года в их числе и Владислав Шмельков.

Предприятие также является владельцем ООО «Белогорские известняки» и ООО «Дочернее предприятие «Лечебно-оздоровительные центр ПАО «Крымский содовый завод».

На последнем собрании акционеров общества в конце июня 2018 года прибыль 2017 года решено было не выплачивать в виде дивидендов, а пустить на погашение убытков прошлых лет.

Иск Управления Росприроднадзора к ПАО поступил в начале марта 2018 года, но рассмотрение дела несколько раз откладывалось. Сумма претензий — 1 204 620 520 рублей.

В 2018 году это пока единственный крупный иск к ПАО.

Из интересных дел, где участвовали обе стороны миллиардного иска, можно отметить то, по которому решение было вынесено в конце января 2018 года. Тогда суд удовлетворил требования содового завода и Совета министров Крыма. Завод требовал признать недействительным предписание управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Крым и городу Севастополю об устранении нарушения законодательства в области охраны окружающей среды и нарушений природоохранных требований от 01.06.2017 года. Предписанием обществу вменялось получить разрешение на пользование участком недр полезного ископаемого — рапы Сивашского местонахождения — до определенного срока. С этим требованием ПАО не согласилось и обжаловало его, так как ему удалось доказать, что им «приняты все меры для соблюдения правил и норм действующего законодательства по оформлению лицензии на право пользования недрами на участках Сивашского месторождения».

Напомним, в конце августа 2018 года жители города Армянска обнаружили на домах и металлических предметах на улице налёт ржавчины. После отбора проб воздуха специалистами, выбросы неизвестного вещества признали не угрожающими здоровью горожан. В качестве «подозреваемых» в выбросе глава Крыма Сергей Аксёнов назвал три предприятия. Проверки прокуратуры затронут филиал ООО «Титановые инвестиции» в Армянске, Крымский содовый завод и завод «Бром», также расположенные в Красноперекопске.

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4 сентября 2018 года стало известно, что из Армянска в связи с очередным выбросом неизвестного вещества вывозят детей, направляя их в санатории и оздоровительные лагеря. При этом власти Крыма отрицают необходимость ввода режима ЧС. Известно, что один из выбросов спровоцировала жара, источником стали кислотонакопители завода «Титан». В результате этого концентрация сернистого ангидрида превысила допустимые нормы. Жители города начали обращаться в местные больницы с жалобами на плохое самочувствие, работа завода «Титан» была приостановлена на две недели.

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ПАО «Крымский содовый завод» является кредитором ООО «Титановые инвестиции», чей филиал расположен в Армянске. В рамках банкротного дела ООО, находящегося под наблюдением, ПАО вошло в состав кредиторов с суммой свыше 6,5 млн рублей, во включении еще свыше 13 млн рублей долга и неустойки ему было отказано.