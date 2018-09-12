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«Пенсионная реформа не должна стать ударом по качеству жизни граждан»

Экономика

Конструктивные предложения президента РФ смягчат переходный период, заявила эксперт

Чебоксары, 12 сентября 2018, 08:47 — REGNUM  Пенсионная реформа необходима, но вопрос — в какой форме и в какие сроки она может быть реализована, но то, что необходимость внесения изменений в пенсионное законодательство назрела, — это факт. Конструктивные предложения президента РФ Владимира Путина, озвученные им в телеобращении к гражданам, смягчат переходный и достаточно болезненный для граждан период, заявила корреспонденту ИА REGNUM член Общественной палаты Чувашской Республики Нина Семедова-Полупан.

Вносить изменения в пенсионную систему нужно, потому что в стране сложилась непростая демографическая ситуация, и обеспечения пенсионеров оказалось под вопросом. Предлагаемые правительством РФ шаги позволят увеличить пенсии и улучшить благосостояние нынешних и будущих пенсионеров.

«При этом пенсионная реформа не должна стать ударом по качеству и условиям жизни остальных граждан, которым придется работать дольше. Хочется надеяться, что реализация реформы будет проходить продуктивно, и все стратегические планы властей осуществятся», — высказала свое мнение Семедова-Полупан.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»

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Повышение пенсионного возраста
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