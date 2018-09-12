Путин: Дальний Восток открыт для укрепления деловых связей

Владивосток, , 08:40 — REGNUM Во Владивостоке на острове Русский на IV Восточном экономическом форуме началось главное пленарное заседание «Дальний Восток: расширяя границы возможностей», в котором принимают участие лидеры 5-ти стран, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Россия и Дальний Восток открыты для укрепления деловых связей», — сказал президент РФ Владимир Путин, открывая пленарное заседание.

В пленарном заседание также принимают участие председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Монголии Халтмаагийн Баттулга и премьер-министр республики Корея Ли Нак Ён.

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В ВЭФ-2018 принимают участие более 6 тыс. гостей. География форума огромная — более 60 стран. Самые многочисленные делегации представлены Японией, Китайской Народной Республикой, Республикой Корея, Индией, Монголией, США, Швейцарией, Великобританией, Францией. На форум приехали 346 руководителей российских и 352 руководителя иностранных компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, IV Восточный экономический форум открылся во Владивостоке 11 сентября. В течение трёх дней остров Русский стал центром обсуждения развития Дальнего Востока и международных отношений стран Азиатско-Тихоокеанского региона.