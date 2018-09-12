Реконструированный ульяновский аэропорт готовится к международным рейсам

Ульяновск, , 08:23 — REGNUM В Ульяновской области первый рейс после реконструкции принял международный аэропорт им. Н. И. Карамзина. Борт прибыл из Москвы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Первый этап реконструкции начался со здания аэровокзала, в модернизацию инвестировано около 500 млн рублей. На втором этапе в рамках федеральной целевой программы в реконструкцию взлётно-посадочной полосы и объектов аэродромного комплекса вложено около 1,5 млрд рублей из федерального бюджета.11 сентября был принят первый борт регулярного сообщения. В Ульяновске приземлился рейс Москва — Ульяновск.

Губернатор Сергей Морозов подчеркнул, что центральный аэропорт для области «имеет огромное значение». В регионе ожидают запуск новых направлений, рост деловой активности и инвестиционной привлекательности области. Кроме того, здесь проходят учебные полёты студентов авиационного вуза УИГА.

«В-третьих, мы обеспечим комфортное и безопасное передвижение по стране и за её пределы для тысяч ульяновцев», — отметил Сергей Морозов.

В планах — запуск новых международных рейсов. По словам губернатора, «международный сегмент» будет открыт до конца этого года, а в 2019 году стартуют международные рейсы.

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