Россия оспаривает пошлины США в ВТО — Минэкономразвития

Владивосток, , 08:22 — REGNUM Власти США, которые повысили пошлины на сталь, приняли «специальные защитные меры». Об этом, как передает РИА Новости, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в кулуарах ВЭФ.

По его словам, американская сторона заявляет о том, что меры Вашингтона нацелены на обеспечение национальной безопасности страны, однако РФ не может принять «такую логику».

«То, что было введено США, следует трактовать исключительно одним способом — специальные защитные меры», — сказал Орешкин.

По его словам, РФ в рамках ВТО имеет право и уже ввела первый пакет против «защитных мер» США, и «будем иметь право полной компенсации через другие меры через три года».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, официальный Вашингтон в июле 2018 г. подал иски в ВТО против Китая, Канады, Турции, Мексики и государств ЕС в связи с решением властей этих стран ввести ответные меры на введение американской стороной пошлин на импорт стали и алюминия из этих стран.

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