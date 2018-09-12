Среда, 12 Сентября 2018 года
10:19:07 МСК

Россия оспаривает пошлины США в ВТО — Минэкономразвития

Экономика

Официальный Вашингтон в июле 2018 г. подал иски в ВТО против Китая, Канады, Турции, Мексики и государств ЕС

Россия оспаривает пошлины США в ВТО — Минэкономразвития
Американская таможня. Пошлины

Владивосток, 12 сентября 2018, 08:22 — REGNUM  Власти США, которые повысили пошлины на сталь, приняли «специальные защитные меры». Об этом, как передает РИА Новости, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в кулуарах ВЭФ.

По его словам, американская сторона заявляет о том, что меры Вашингтона нацелены на обеспечение национальной безопасности страны, однако РФ не может принять «такую логику».

«То, что было введено США, следует трактовать исключительно одним способом — специальные защитные меры», — сказал Орешкин.

По его словам, РФ в рамках ВТО имеет право и уже ввела первый пакет против «защитных мер» США, и «будем иметь право полной компенсации через другие меры через три года».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, официальный Вашингтон в июле 2018 г. подал иски в ВТО против Китая, Канады, Турции, Мексики и государств ЕС в связи с решением властей этих стран ввести ответные меры на введение американской стороной пошлин на импорт стали и алюминия из этих стран.

Читайте также: Трамп анонсировал возможный выход США из ВТО

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Торговые войны США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить