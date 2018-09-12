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«Пенсионная реформа – лишь один из элементов решений проблем экономики»

Экономика

… все шаги должны осуществляться параллельно и в комплексе, заявил эксперт

Чебоксары, 12 сентября 2018, 08:16 — REGNUM  Проблема повышения пенсионного возраста назрела. Те экономические проблемы, которые сложились в пенсионной системе, надо решать. Сначала информация о проведении в стране пенсионной реформы ошеломила граждан, вызвала протестные настроения, но после выступления президента РФ Владимира Путина и его смягчающих предложений в пенсионное законодательство реформа стала более реалистичной и приняла более ответственный характер, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель Общественной палаты Чувашской Республики Алексей Судленков.

Основной посыл пенсионной реформы — наполнить бюджет Пенсионного фонда РФ и повысить пенсию пенсионерам. Помимо пенсионной реформы, в стране реализуется ряд серьезных проектов, связанных с ростом производительности труда, с импортозамещением и т. д., которые через 6−7 лет дадут позитивные результаты в экономике. Также много средств вкладывается в образование, в медицину, в развитие сельского хозяйства.

«Одна пенсионная реформа не решает все экономические проблемы экономики, они решаются в комплексе. Поэтому изменения в пенсионном законодательстве — это лишь один из элементов решений проблем эффективности и развития экономики, все шаги должны осуществляться параллельно. Это процесс небыстрый, но власти пытаются его решить, и это правильно. Кроме того, многое зависит и от самих граждан. Если они будут эффективно трудиться, то и экономика будет развиваться быстрее и эффективнее», — высказал свое мнение Судленков.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»

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Повышение пенсионного возраста
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