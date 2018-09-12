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Росатом готов расширить расчеты в нацвалютах по зарубежным контрактам

Экономика

Росатом ведет бездолларовые расчеты по нескольким зарубежным контрактам

Владивосток, 12 сентября 2018, 08:05 — REGNUM  Российская государственная корпорация «Росатом» готова расширять использование расчетов в национальных валютах с зарубежными партнерами, заявил 12 сентября гендиректор компании Алексей Лихачев в кулуарах Восточного экономического форума во Владивостоке.

По его словам, с точки зрения экономических показателей госкорпорации, внесенных в карту ключевых показателей эффективности, а также в программу развития, все они рублевые.

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Лихачев добавил, что в настоящее время Росатом ведет бездолларовые расчеты по нескольким зарубежным контрактам, в том числе с Египтом, где разворачивается проект по строительству атомной электростанции, в котором значимая часть финансирования выделяется из бюджета этой страны.

Напомним, ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ и Китай заинтересованы в переходе на национальные валюты во взаимных расчетах. По его словам, это повысит устойчивость банковского обслуживания в операциях по экспорту и импорту товаров в условиях сохраняющихся рисков на глобальном рынке.

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