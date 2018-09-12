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«Классную систему мы создали»: Белоусов о комфортной жизни жуликов в России

Экономика

Легальный предприниматель все больше и больше испытывает давление со стороны контрольно-надзорных органов

Владивосток, 12 сентября 2018, 07:31 — REGNUM  При действующей системе контрольно-надзорной деятельности в России жулики чувствуют себя комфортно, заявил помощник президента РФ Андрей Белоусов в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке.

«Контрольно-надзорная деятельность. Классную систему мы создали, при которой жулики и преступники чувствуют себя комфортно», — заявил Белоусов.

По его словам, в стране создана такая система контрольно-надзорной деятельности, при которой люди, занимающиеся незаконным предпринимательством, по которому есть уголовная статья, чувствуют себя комфортнее, и с этим «ничего нельзя сделать».

«А легальный предприниматель все больше и больше испытывает давление со стороны контрольно-надзорных органов», — добавил помощник президента.

Напомним, ранее Белоусов предложил подход к металлургическому бизнесу и производству удобрений — как к компаниям, использующим земные недра, то есть к нефтяным, которые получают сверхдоходы за счет того, что качают нефть.

Представители крупного бизнеса восприняли эту инициативу как намерение изъять сверхдоходы и выразили свое несогласие.

Читайте подробнее: Белоусов — о сверхдоходах: Не изъять, а направить на общественную повестку

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Восточный экономический форум
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