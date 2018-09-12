«Этническая Чувашия» замахнулась на федеральные земли

Чебоксары, , 07:28 — REGNUM Под проект «Этническая Чувашия», который реализуется с перебоями в республике уже несколько лет, теперь требуются земельные участки, находящиеся в федеральной собственности. Чувашия претендует на три участка общей кадастровой стоимостью более 8 млн рублей. Соответствующий проект постановления об изъятии земель разработало региональное минкультуры, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Инвестиционный проект по созданию туристско-рекреационного кластера «Этническая Чувашия» включает строительство двух комплексов: этнокомплекса «Амазония» (г. Чебоксары) и этноэкологического комплекса «Ясна» (Чебоксарский район, Кшаушское сельское поселение). Данный проект реализуется в Чувашии с 2013 года. По данным минкультуры, в 2018 году завершено строительство «объектов обеспечивающей инфраструктуры обоих комплексов», в том числе транспортной инфраструктуры и электроснабжения «Ясны».

"Строительство автодороги «Студгородок — Ясна» и сетей электроснабжения предусматривается в целях обеспечения бесперебойного и безаварийного автомобильного сообщения, электроснабжения и наружного освещения этноэкологического комплекса «Ясна», а также доступности для граждан туристических объектов, в том числе лиц с ограниченными возможностями и пожилых.

При проведении подготовительных работ по строительству автомобильной дороги и сетей электроснабжения и наружного освещения выявлено, что автомобильная дорога, протяженностью 800 метров, и сети электроснабжения проходят по земельным участкам сельскохозяйственного назначения с кадастровыми номерами 21:21:231 701:10, 21:21:231 701:09, 21:21:231 701:103, находящимися в федеральной собственности. Данные земельные участки Министерством сельского хозяйства Российской Федерации переданы в бессрочное пользование ФГБОУ ВО «ЧГСХА» (Чувашской государственной сельскохозяйственной академии, ИА REGNUM)», — говорится в документе.

Минкультуры отмечает, что данные участки «подлежат изъятию с последующей компенсацией стоимости путем выкупа для государственных нужд Чувашской Республики и последующей передачи в муниципальную собственность Чебоксарского района».

Согласно публичной кадастровой карте, кадастровая стоимость участков составляет соответственно 7 280 032,57 рублей, 719 896,87 рублей и 78 рублей — общая кадастровая стоимость трёх участков оценивается в 8 000 007,44 рублей.