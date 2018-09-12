Нефть ждет нового соглашения ОПЕК+

Москва, , 07:18 — REGNUM На биржевых торгах в Лондоне 11 сентября цена нефти сорта Brent бурно росла. К вечеру цена барреля выросла на 1,3%, до $78,13. На рост влияют как последствия взрыва на нефтепроводе в иракской провинции Киркук 9 сентября, так и, вероятно, заявления российского министра энергетики Александра Новака на Восточном экономическом форуме, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Глава Минэнерго РФ заявил, что в декабре 2018 года на смену «ОПЕК+» придет новое соглашение между ОПЕК и независимыми производителями нефти. Деталей министр не уточнил, но нефтяной рынок, видимо, «переварил» эту новость. Сегодня, 12 сентября, выйдет статистика минэнерго США о динамике коммерческих запасов нефти за неделю.

Рынок ожидает сокращения запасов на 750 тыс. баррелей, хотя это ниже, чем сокращение запасов на 4,3 млн баррелей неделей ранее, но такие ожидания росту цены нефти не препятствуют. Следовательно, сегодня цена на нефть Brent будет находиться в коридоре в $78−79 за баррель.

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