Рублю придал оптимизма Восточный экономический форум

Москва, , 07:12 — REGNUM На Московской бирже 11 сентября рубль весь день напоминал доллару про памятную дату 17-летней давности, столкнув «зелёного» вниз, а заодно помог и евро приостановить рост. С открытия рубль начал укрепляться, отыгрывая потери, понесённые 10 сентября. К вечеру 11 сентября пара USD/RUB упала на 0,79% до 69,845 руб. Пара EUR/RUB к вечеру вторника упала такими же темпами на 0,8%, до 80,911 руб., не удержав достигнутый 10 сентября годовой максимум, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Оптимизм в рубле наблюдался отчасти благодаря началу работы Восточного экономического форума во Владивостоке, куда приехали главы ведущих государств Азиатско-Тихоокеанского региона: России, Китая, Японии и Южной Кореи. Такое достойное представительство на высшем государственном уровне на этом форуме является одним из доказательств факта, что санкции против России как инструмент ее изоляции не работают от слова «совсем».

Также оптимизма рынку могло добавить уверенное заявление главы Минэкономразвития РФ Максима Орешкина о том, что министерство не планирует менять прогноз по курсу рубля на конец 2018 года в 63,90 рубля за доллар.

На торгах в Лондоне цена барреля нефти Brent 11 сентября выросла на 1,3%, до $78,13. Пара EUR/USD к вечеру во вторник немного упала на 0,08%, до 1,15 824 долл. за евро. На 12 сентября диапазон для доллара останется на уровне в 69−70 руб. за доллар, а для европейской валюты у нас коридор немного увеличился до 80−81,5 руб. за евро.

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