Для приведения в порядок трассы «Колыма» нужны 10 лет и 200 млрд рублей

Магадан, Магаданская область, , 07:13 — REGNUM Федеральная трасса не должна быть грунтовой, а потому дорогу «Колыма» необходимо улучшать. По мнению главы Магаданской области Сергея Носова, вкладывать в неё деньги нужно не только ради удобства, но и в целях безопасности, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Если мы к общей радости открыли глаза и увидели, что на Колыме дорог нет, и что песня «Будь проклята ты, Колыма» — это про федеральную трассу «Колыма», то дальше план действий… мы сделали расчёты, что нужно по 50−60 километров в год, чтобы выйти на среднероссийский уровень хотя бы по состоянию федеральной трассы», — заявил Сергей Носов в интервью РИА Новости.

По его оценке, для приведения магаданского участка федеральной трассы «Колыма» к стандартам потребуется около 200 миллиардов рублей и 10 лет. Сергей Носов считает, что для решения проблемы качества этой автодороги необходимо создавать комиссию и посещать регион представителям министерства транспорта РФ.

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«Мы предлагаем в течение всего лета министерству транспорта это сделать и обращаем внимание, что у нас 15%, не более 20% дорог с твердым покрытием, что на федеральной трассе, что на региональной. Это не просто нарекания жителей, качество и удобство, это зачастую цена жизни», — подчеркнул губернатор Магаданской области.

Как сообщало ИА REGNUM, побывав на федеральной трассе «Колыма», Сергей Носов почувствовал, что как таковой федеральной дороги там нет, а есть направление. Во время переезда из Сусумана в Ягодное Носов попросил сфотографировать трассу, чтобы показать министру транспорта России, в каком она состоянии. Ситуацию усложняет то, что по этой дороге иногда приходится ездить за 150 километров машинам скорой помощи — доставлять больных из отдалённых населённых пунктов приходится с сильной тряской. А тяжело больных пациентов по этой дороге приходится везти 12 часов в Магадан.

«Для характеристики ненормативного состояния колымских дорог подходит только ненормативная лексика», — также отмечал Сергей Носов.