Дыру в бюджете Якутии закроют дивидендами АЛРОСА

Якутск, , 06:44 — REGNUM Средства на неучтённые в бюджете Якутии, но необходимые расходы планируется получить от дивидендов республиканской алмазодобывающей компании АЛРОСА. Сумма, которая будет использована на эти цели, пока не называется, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Мы уже просчитали сумму, но пока объявлять не будем, — сообщил ТАСС глава республики Айсен Николаев. — За счёт именно этих дополнительных поступлений, о которых мы договорились с руководством компании АЛРОСА и при поддержке Министерства финансов страны, мы основную часть из той дыры в бюджете, которая у нас была, когда ряд необходимых расходов просто не были учтены в проекте бюджета, мы закроем».

Как сообщало ИА REGNUM, в бюджете Якутии на 2018 год возник кассовый разрыв. Его размер, по разным оценкам, составляет от 15 до 25 млрд рублей: расходы на эту сумму уже заложены, а доходов нет. При этом госдолг региона и так уже на грани допустимого и составляет 54,6 млрд рублей.

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По оценке Айсена Николаева, в бюджете республики не хватает 15 млрд рублей помимо прописанного дефицита.

«Это средства, которые мы обязаны будем найти, но которые даже не заложены в бюджете. Это огромная сумма, а в суммах я, поверьте, разбираюсь», — отмечал глава Якутии.

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