В работе ВЭФ принимают участие «новые управленцы»

Москва, , 01:57 — REGNUM В качестве спикеров в форуме участвуют 10 выпускников. Один из них = заместитель Министра экономического развития, выпускник I потока Программы кадрового управленческого резерва РФ Вадим Живулин.

Он принял участие в двух сессиях Восточного экономического форума: «Территории опережающего социально-экономического развития и свободный порт Владивосток: настоящее и будущее» и «Трансформации делового климата».

По словам Вадима Живулина, обучение по Программе кадрового управленческого резерва дало ему больше, чем просто новые профессиональные навыки.

«Помимо уникального набора знаний, которые нам преподавали, главное достижение этого курса заключается в коммуникации, взаимодействии, которое у нас сложилось со всеми участниками Кадрового резерва. У 74 участников первого потока сформировались комфортные, дружеские, товарищеские отношения, и в этом смысле сейчас мы общую работу воспринимаем как командную, несмотря на то, что каждый занимается своим направлением», — рассказал Вадим Живулин.

Заместитель Министра энергетики РФ и победитель конкурса «Лидеры России» Павел Сорокин выступил на Восточном экономическом форуме в сессии «Нефтегазопереработка: создаем новый отраслевой кластер».

Участие в проекте «Лидеры России», по словам Павла Сорокина, стало для него судьбоносным событием.

«Благодаря конкурсу мне удалось наладить профессиональные связи, и, самое главное, конкурс стал некой отправной точкой, которая мне помогла решиться перейти на госслужбу. Изначально я работал в банке, но всю жизнь хотел приносить пользу стране», ­—рассказал Павел Сорокин.

По итогам конкурса в марте этого года он был назначен заместителем Министра энергетики Российской Федерации.

Генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока», выпускник первого потока Программы кадрового управленческого резерва Денис Тихонов принял участие в трех сессиях Восточного экономического форума: «Финансовый центр и офшор на Дальнем Востоке», «Адресная инфраструктурная поддержка бизнеса» и «Территории опережающего социально-экономического развития и свободный порт Владивосток».

По его мнению, обучение по Программе кадрового управленческого резерва позволяет развивать управленческие компетенции.

«Программа позволила объединить людей, которые схожи по своей миссии, служат государству и разделяют те же ценности, которые разделяет и продвигает Президент. Эта программа — большая возможность для молодых профессиональных людей получить новые знания, получить новый круг общения и реализовать свой потенциал в государственном управлении. У нас была без малого тысяча часов подготовки по разным дисциплинам, которые необходимы как база для современного управленца», — рассказал Денис Тихонов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, программа кадрового управленческого резерва стартовала в 2017 году по поручению Президента России Владимира Путина с целью подготовки управленческих кадров, владеющих современными управленческими компетенциями и технологиями и реализуется как часть новой системы социальных лифтов.

Первый поток Программы кадрового управленческого резерва завершил обучение в апреле 2018 года, в нем приняли участие 74 человека. 22 из них получили высокие назначения, в том числе на посты федеральных министров и заместителей министров, врио глав субъектов РФ.

Отдельные методологии Программы кадрового управленческого резерва используются в конкурсе «Лидеры России» — проекте, нацеленном на выявление, развитие и поддержку перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем развития лидерских качеств и управленческих компетенций.

Конкурс «Лидеры России» — флагманский проект АНО «Россия — страна возможностей», открытой платформы, которая объединяет проекты по развитию социальных лифтов, поддержке значимых социальных акций, волонтерской и благотворительной деятельности.