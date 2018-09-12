Сделка с Alibaba придала биржевой вес «МегаФону» и Mail.Ru Group

Москва, , 01:44 — REGNUM Сообщение о том, что Alibaba Group планирует создать совместное предприятие с «МегаФона» и Mail.Ru Group, повысило стоимость их акций на бирже.

Так, на Московской бирже к 11:00 мск цена акции «МегаФона» выросла до 558 рублей (с 550 рублей). На Лондонской бирже к этому времени акция Mail.Ru Group подорожала до $23,7 (с $22 в начале торгов).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 сентября стало известно, что Mail.ru Group, «МегаФон», РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций) и Alibaba Group готовят совместный проект AliExpress Russia стоимостью порядка двух миллиардов долларов.

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