В 2018 году нотариусы принесли страховым компаниям Казахстана более $80 тыс

Астана, , 23:53 — REGNUM По итогам первых семи месяцев 2018 года объем премий обязательного страхования гражданско-правовой ответственности нотариусов составил 30,5 млн тенге ($80 270), что на 0,3% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом 11 сентября сообщает издание Ranking со ссылкой на данные Национального банка республики.

За отчетный период объем выплат в секторе составил 1,7 млн тенге ($4474). В 2017 году выплат не было. Среди страховых компаний по объему собранных премий лидирует «Номад Иншуранс» — 8,3 млн тенге ($21 843).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых шести месяцев 2018 года объем премий по добровольному страхованию имущества от ущерба составил 50,1 млрд тенге ($138,8 млн по курсу на 24 августа), что на 2% меньше, чем в январе — июле 2017 года.

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