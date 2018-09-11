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В 2018 году объем средств Нацфонда Казахстана вырос на 1,5%

Экономика

Доходы Нацфонда Казахстана сократились на 15,1%

Астана, 11 сентября 2018, 23:50 — REGNUM  По состоянию на 1 сентября 2018 года объем средств Национального фонда республики составил 22,2 трлн тенге ($58,43 млн), что на 1,5%, чем 1 января 2018 года. Об этом 11 сентября сообщает аналитический портал Finprom со ссылкой на данные министерства финансов.

За отчетный период доходы Нацфонда Казахстана сократились на 15,1%, до 1,2 млрд тенге ($3,16 млн). Издание отмечает, что главной причиной сокращения доходов стал убыток от инвестиционной деятельности. Прямые поступления в Нацфонд от налогов предприятий нефтяного сектора выросли на 54,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля СМИ Казахстана сообщили, что убытки Национального фонда Казахстана превысили $2 млрд. В фонде сообщили, что данная информация не соответствует действительности. По данным фонда, в первом квартале 2018 года инвестиционный доход от управления фондом составил 67 млрд тенге ($191,8 млн).

Читайте ранее в этом сюжете: Нацбанк Казахстана опроверг сообщения СМИ об инвестиционных убытках

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Экономика Казахстана
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