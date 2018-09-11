Глава Мордовии рассказал Медведеву о связи развития региона и ЧМ-2018

Москва, , 23:21 — REGNUM Премьер-министр Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с главой Мордовии Владимиром Волковым. Стороны обсудили актуальные вопросы социально-экономического развития республики, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

В частности, Волков констатировал рост показателей в ключевых отраслях экономики за восемь месяцев текущего года.

За январь-август индекс промпроиводства составил 112%, объем сельскохозяйственного производства увеличился на 5%, на 16% выросли объемы ввода жилья в республике.

Глава Мордовии подчеркнул, что положительная динамика в ключевых отраслях во многом связана с подготовкой региона к чемпионату мира по футболу. Так, за пять лет объемы строительных работ в республике выросли в два раза, было построено более 500 км дорог.

Также Волков рассказал о перспективах наиболее значимых инвестиционных проектов, реализуемых в республике.

Напомним, в ходе подготовки к ЧМ-2018 в Саранске построили новый футбольный стадион на 45 тыс. зрителей, реконструирован аэропорт Саранска, с 2016 по 2018 год проводилась модернизация железнодорожных вокзалов Саранска и Рузаевки. Построено множество новых автомобильных развязок, обновлен парк муниципального транспорта. В Саранске появился первый пятизвездочный отель Four Points by Sheraton, поблизости от футбольного стадиона построен новый жилой комплекс «Тавла», который использовался как отель во время мундиаля.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в преддверии чемпионата рейтинговое агентство Moody’s оценило, какие выгоды могут получить города-организаторы футбольного первенства.

Доля вложений в экономику региона, связанных с чемпионатом, в Мордовии составит 9,5% от общего объема годовых инвестиций — это самый высокий показатель среди 11 регионов РФ, которые встречали матчи.

Наибольшие выгоды, отметили аналитики агентства, получит гостиничный бизнес, торговля и транспортная отрасль. При этом выгода от притока туристов характеризовалась как единовременная.