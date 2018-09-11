В южном Казахстане приступили к сбору хлопка

Туркестан, Казахстан, , 23:19 — REGNUM Крестьянские хозяйства Туркестанской области приступили к сбору урожая хлопка, сообщили 11 сентября в пресс-службе акимата (администрации) области.

В Жетысайском районе области было посажено 48 220 тыс. га хлопка. В 2017 году в Туркестанской области собрали 286,4 тыс. тонн хлопка. Власти региона отмечают, что предстоящая кампания по сбору даст результат не ниже предыдущего года.

Напомним, в 2017 году в Южно-Казахстанской области, сегодня Туркестанская область, было засеяно 134,6 тыс. га хлопка. Стоимость одного килограмма хлопка-сырца составляла 165 тенге (30,45 рубля).

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