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Центробанк повысил официальный курс евро до 81 рубля

Экономика

Официальный курс доллара США близок к 70 рублям

Центробанк повысил официальный курс евро до 81 рубля
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Евро

Москва, 11 сентября 2018, 22:36 — REGNUM  Банк России повысил официальный курс евро на 12 сентября до 81,39 рубля, курс доллара — до 69,97 рубля, сообщается на сайте регулятора.

Таким образом, курс евро повышен на 72 копейки по сравнению с показателем предыдущего дня, курс доллара — на 10 копеек.

Напомним, накануне доллар и евро обновили максимумы 2016 года, превысив психологические отметки в 70 и 81 рубль соответственно.

На закрытии сегодняшних торгов на Московской бирже курс доллара составил 69,95 рубля, евро — 81,18 рубля.

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