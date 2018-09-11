Центробанк повысил официальный курс евро до 81 рубля

Москва, , 22:36 — REGNUM Банк России повысил официальный курс евро на 12 сентября до 81,39 рубля, курс доллара — до 69,97 рубля, сообщается на сайте регулятора.

Таким образом, курс евро повышен на 72 копейки по сравнению с показателем предыдущего дня, курс доллара — на 10 копеек.

Напомним, накануне доллар и евро обновили максимумы 2016 года, превысив психологические отметки в 70 и 81 рубль соответственно.

На закрытии сегодняшних торгов на Московской бирже курс доллара составил 69,95 рубля, евро — 81,18 рубля.

Читайте также: Факторы, действующие против рубля, остаются в силе

Читайте ранее в этом сюжете: Доллар готовится уйти за отметку 71 рубль