В 2018 году производители Казахстана увеличили выпуск изделий из пластмассы

Астана, , 22:49 — REGNUM По итогам первых семи месяцев 2018 года в Казахстане объем производства резиновых и пластмассовых изделий в денежном выражении составил 98,9 млрд тенге ($260 млн), что на 7,5% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает 11 сентября аналитический портал EnergyProm со ссылкой на данные комитет по статистике министерства национальной экономики республики.

Основной объем производства данной категории товаров сосредоточен в Алма-Атинской области, Астане и Алма-Ате. В натуральном выражении рост производства труб, трубок, рукавов и шлангов из резины увеличился на 26,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября председатель правительства Казахстана Бакытжан Сгинтаев раскритиковал министра национальной экономики республики Тимура Сулейменова за положительную оценку низких показателей промышленного роста во многих регионах.

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