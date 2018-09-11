Среда, 12 Сентября 2018 года
00:01:23 МСК

В 2018 году производители Казахстана увеличили выпуск изделий из пластмассы

Экономика

Производители выпустили продукцию на $260 млн

Астана, 11 сентября 2018, 22:49 — REGNUM  По итогам первых семи месяцев 2018 года в Казахстане объем производства резиновых и пластмассовых изделий в денежном выражении составил 98,9 млрд тенге ($260 млн), что на 7,5% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает 11 сентября аналитический портал EnergyProm со ссылкой на данные комитет по статистике министерства национальной экономики республики.

Основной объем производства данной категории товаров сосредоточен в Алма-Атинской области, Астане и Алма-Ате. В натуральном выражении рост производства труб, трубок, рукавов и шлангов из резины увеличился на 26,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября председатель правительства Казахстана Бакытжан Сгинтаев раскритиковал министра национальной экономики республики Тимура Сулейменова за положительную оценку низких показателей промышленного роста во многих регионах.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава правительства Казахстана раскритиковал отчет министра экономики

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Казахстана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить