Киев, , 20:14 — REGNUM С начала 2018 года стоимость проезда в трамвае троллейбусе и метро повысилась на 30−100%, заявили в украинской ассоциации потребителей электроэнергии и коммунальных услуг 11 сентября на официальном сайте.

Авторы сообщения обратили внимание, что цены на проезд повышаются во многом из-за коррупции. По подсчетам членов ассоциации, каждый киевлянин ежегодно переплачивает за проезд сумму, эквивалентную 455 рублям.

«В каждом билете сидит коррупционная рента Роттердам+. Электроэнергия занимает 20−25%себестоимости электротранспорта. То есть подорожание электроэнергии по формуле Роттердам+ для предприятий приводит к подорожанию билетов в транспорте. Фактически выстраивают двухходовую схему, чтобы было менее заметно. Не сразу поднимают тарифы для населения, а поднимают для предприятий, чтобы те потом поднимали цены для населения», — сказано в сообщении.

Напомним, «Роттердам плюс» — это методика расчета цены на уголь для Украины. Поскольку Украина начала гражданскую войну против региона, в котором сосредоточено большинство угледобывающих предприятий, страна столкнулась с дефицитом угля. Украина закупает уголь по цене в порту Роттердама, а «плюс» означает стоимость доставки угля из Нидерландов на Украину. Естественно голландский уголь на Украину не возят, его неофициально покупают у ДНР и ЛНР, а разницу стоимости чиновники кладут в свой карман.

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