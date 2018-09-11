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Министр энергетики: Казахстану срочно нужно экспортировать свой бензин

Экономика

Ранее Астана обязалась не экспортировать бензин, для исключения реэкспорта

Астана, 11 сентября 2018, 20:13 — REGNUM  Казахстан должен в срочном порядке приступить к экспорту бензина, чтобы избежать затоваривание рынка, сообщает 11 сентября издание Kun. uz со ссылкой на министра энергетики республики Каната Бозумбаева.

Министр напомнил, что Казахстан ранее завозил российский бензин в республику без таможенных пошлин. Взамен Астана обязалась не экспортировать бензин, для исключения реэкспорта.

Бозумбаев добавил, что на Чимкентском НПЗ вводится в эксплуатацию новая установка каталитического крекинга.

«Критически важно в октябре-ноябре начать экспортировать, или мы эту установку просто остановим опять», — сказал министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время министерство энергетики Казахстана ждет от России документы для согласования экспорта бензина в страны Туркестана.

Читайте ранее в этом сюжете: Астана пересогласует с Москвой экспорт бензина

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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