Удмуртия будет продавать местную продукцию через онлайн-сервис Alibaba

Владивосток, , 19:11 — REGNUM Удмуртия планирует активно развивать экспортное направление продаж продукции региональных предприятий, в том числе с использованием электронных каналов торговли. Об этом заявил глава Удмуртии Александр Бречалов на сессии Восточного экономического форума, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

По его словам, удалось разработать конкретные инструменты для поддержки экспорта и в том числе через формат e-commerce. Проинвентаризированы потенциальные региональные экспортеры, планируется оплатить три золотых аккаунта и разработку электронного магазина на Alibaba. В дальнейшем перспективным компаниям будет дана возможность пользоваться сервисами бесплатно.

Кроме того, планируется субсидировать затраты на транспортировку высокотехнологичной продукции, а также развивать приграничные склады в странах-импортерах, что существенно сократит срок доставки.

«Мы делаем акцент не только на инструментах продвижения продукции, но главным образом — это наш ключевой трек — на маркетинг, упаковку тех товаров и услуг, которые у нас могут конкурировать в глобальном мире. И я считаю, что это может быть элемент нашей совместной работы и с «Почтой России», и с Российским экспортным центром, и всеми государственными площадками, которые предоставляют различные инструментарии для экспортоориентированных компаний», — заключил Бречалов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на полях ВЭФ было подписано четырехстороннее соглашение между Удмуртией, Российским экспортным центром (РЭЦ), Корпорацией развития Удмуртии и Школой экспорта РЭЦ, которое предполагает сотрудничество при реализации программы «Акселератор экспортного роста».

Программа направлена на создание условий для ведения успешной экспортной деятельности и информирование предприятий республики о мерах господдержки в области внешнеэкономического взаимодействия, что будет способствовать увеличению объема экспортных поставок компаний малого и среднего бизнеса.

Ожидается, что через экспортный акселератор к 2024 году пройдет до 9,5 тыс. компаний, четверть которых в итоге заключит экспортные контракты с зарубежными партнерами.

Напомним, IV Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 11 сентября. В рамках форума участники рассмотрят перспективы развития Дальнего Востока и взаимоотношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Самые многочисленные делегации представлены Японией, Китайской Народной Республикой, Республикой Корея, Индией, Монголией, США, Швейцарией, Великобританией, Францией. На форум приехали 346 руководителей российских и 352 руководителя иностранных компаний.