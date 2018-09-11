Китай требует от ВТО санкций против США

Пекин, , 19:23 — REGNUM Китай обратился во Всемирную торговую организацию (ВТО) с предложением ввести санкции против США, 11 сентября передает агентство Reuters.

По расчетам Китая, «антидемпинговые» меры США стоили китайским компаниям $7,043 млрд. Китай намерен отплатить Соединенным Штатам тем же. Решение по санкциям должно быть принято 21 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 11 сентября стало известно, что Китай прекратил лицензирование компаний из США в ответ на намерение Белого дома ввести новые пошлины на китайские товары.

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