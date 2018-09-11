Индекс норвежской биржи возвращается к своим высотам

Осло, , 19:48 — REGNUM На первой неделе сентября курсы акций таких компаний, как «Equinor» (+0,3),"Telenor» (+1,6), «DNB» (+0,3) и «Yara International» (+0,3) начали уверенный рост, что во большей степени предопределило рост индекса Биржи Осло. По сообщению норвежского новостного издания «ABC-Nyheter», одним двигателем этого показателя стали акции компании «Hydro».

Во вторник на бирже в Норвегии самый высокий спрос был предъявлен на акции Hydro, чей курс вырос на 2,9%., компания «Alunorte» — нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий норвежскому нефтяному и металлургическому гиганту — ранее подписала два контракта, которые стали камнем преткновения на пути корпорации к процветанию: за подписанием последовали государственные штрафы на сумму более 7 500 000 долларов. Бразильские власти обвинили компанию в сливе промышленных отходов, повлекшем за собой загрязнение прибрежных вод. Поэтому курс акций Hydrо начал существенный рост только сейчас, когда компания смогла оправиться после внушительных денежных санкций.