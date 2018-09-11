Италия может перейти на «португальскую» пенсионную модель

Рим, , 18:52 — REGNUM Движение «Братья Италии» поддерживает инициативу вице-премьера Маттео Сальвини по переходу на «португальскую» пенсионную модель, сообщает Il Giornale во вторник, 11 сентября.

Ранее Сальвини предложил по примеру Португалии создать в южных регионах страны «налоговый рай для пенсионеров», чтобы привлечь капиталы и инвестиции, увеличить уровень потребления и «снова открыть закрытые магазины».

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Поддержка со стороны других фракций парламента повышает вероятность реализации этой идеи, добавляет издание.

Среди других «пенсионных инициатив», которые входили в число предвыборных обещаний партий-победительниц парламентских выборов и должны найти отражение в бюджете на 2019 год — введение так называемой «квоты 100» и отмена «золотых пенсий».

Первая мера предполагает, что имеет право выхода на пенсию гражданин, сумма возраста и трудового стажа которого равна 100 (к примеру, проработавший 39 лет 61-летний гражданин). Другой вариант — «квота 41», то есть возможность выхода на пенсию при наличии 41 года стажа.

Вторая из предложенных мер предполагает отмену повышенных (более 4000 или более 5000 евро в месяц) пенсий для бывших депутатов и министров и перенаправление высвобожденных средств на повышение минимальных пенсий.