Бангладеш закупила у Канады самолеты Q400

Дакка, , 20:19 — REGNUM «Биман Бангладеш Эйрлайнс» осуществила закупку трех новых турбовинтовых самолета Q400 в рамках соглашения о поставках, заключенного с Коммерческой корпорацией Канады. Цена поставки составит 106 миллионов долларов США.

По сообщению новостного агентства Бангладеш «БД Ньюс 24», новые самолеты будут использоваться для осуществления авиаперевозок в соседние страны и для внутренних перелетов. Также закупка новых воздушных судов будет способствовать улучшению сервиса, предоставляемого «Биман Бангладеш Эйрлайнс».

Между Канадой и Бангладеш существуют устойчивые двусторонние отношения за счет сотрудничества в сфере торговли, инвестиций, а также личных связей граждан. Увеличение производительности авиакомпании посредством закупки самолетов Q400 будет способствовать повышению уровня жизни населения Бангладеш, предоставляя жителям страны более широкий доступ к авиаперевозкам.