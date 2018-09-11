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Panasonic перенесет свою штаб-квартиру из Великобритании в Нидерланды

Экономика

Еще одно последствие Брексит: японская компания Panasonic, производитель электротоваров, в октябре планирует переместить свою европейскую штаб-квартиру в Амстердам

Лондон, 11 сентября 2018, 20:29 — REGNUM  Panasonic, крупная японская компания, известная как производитель бытовой техники и электротоваров, приняла решение о переносе своей европейской штаб-квартиры из Великобритании в Нидерланды по причине беспокойства о возможных санкциях со стороны других европейских стран. Напомним, Великобритания намеревается покинуть Европейский союз в марте 2019 года. По сообщениям японской газеты Нихон кэйдзай симбун, компания также обеспокоена тем, что она может столкнуться с налоговыми обязательствами, если Великобритания изменит свой налоговый режим после Брексит.

Однако Лоран Абади, генеральный директор Panasonic Europe, заявил, что Япония может рассматривать Великобританию в качестве «налоговой гавани», если последняя снизит корпоративные налоги после выхода из Европейского союза. О снижении ставки корпоративного налога ниже 20% было заявлено премьер-министром Великобритании еще в ноябре 2016 года.

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Зарубежная хроника
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