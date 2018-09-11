В Казахстане активы «Цеснабанка» докапитализируют на $105 млн

Астана, , 18:39 — REGNUM Акционеры «Цеснабанка» в ближайшее время произведут докапитализацию банка за счет собственных средств в размере 40 млрд тенге ($105,4 млн), сообщает 11 сентября издание InformBuro.

Сумма докапитализации составит около 50% от собственного уставного капитала банка. В банке отметили, что «Цеснабанк» является лидером среди банков республики в реализации проекта программы «Агробизнес-2020».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября Национальный банк Казахстана дал «Цеснабанку» зовём в размере $407 млн. Средства были получены для обеспечения дополнительной ликвидности активов банка.

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