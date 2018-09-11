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Японская бизнес-делегация посетила Пекин

Экономика

Японская бизнес-делегация, состоящая из 240 ведущих бизнесменов страны, прибыла в Китай для обсуждения всестороннего сотрудничества двух стран

Пекин, 11 сентября 2018, 18:52 — REGNUM  Японская бизнес-группа, созданная Японо-китайской экономической ассоциацией, председателем которой является представитель корпорации Nippon Steel&Sumitomo Metal Сёдзи Мунэока, прибыла в Пекин.

В состав «бизнес-миссии» входят 240 участников, в том числе Акио Тимура, председатель Торгово-промышленной палаты Японии, и Хироаки Наканиси, председатель Японской федерации бизнеса «Кэйданрэн».

По сообщению японского новостного агенства «Кёдо», группа встретится с представителями Национальной комиссии развития и реформ Китайской Народной Республики. На встрече будут обсуждаться вопросы свободной торговли, цифровой экономики и сотрудничество в рамках ВРЭП (Всестороннего регионального экономического партнерства).

Кроме этого, будет поднят вопрос о снятии запрета на импорт японских товаров из северо-восточных префектур Японии, который последовал за взрывом на АЭС «Фукусима-1» в 2011.

Визит проходит в условиях подготовки к встрече лидеров обеих стран в конце октября.

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Зарубежная хроника
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