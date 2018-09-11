Торговая война: Китай прекратил лицензирование компаний из США

Пекин, , 18:25 — REGNUM Пекин приостановил лицензирование компаний из США, намеренных работать на китайском рынке, 11 сентября передает агентство Associated Press.

Китайские чиновники предупредили о своих намерениях представителей Бизнес-совета США-КНР (USCBC). Ограничения будут действовать до тех пор, «пока траектория отношений США и Китая не улучшится и не стабилизируется».

Как сообщало ИА REGNUM, США и Китай уже ввели друг против друга пошлины на импорт в размере $50 млрд. В настоящий момент США планируют ввести пошлины ещё на $200 млрд китайских товаров.

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