В Нижегородской области построят центр селекции для улучшения породы коров

Нижний Новгород, , 18:08 — REGNUM В Нижегородской области к 2020 году планируется построить селекционно-генетический центр. Соответствующее соглашение о сотрудничестве в рамках реализации инвестиционного проекта подписали глава Нижегородской области Глеб Никитин, гендиректор АО «Корпорация развития Нижегородской области» Максим Тевс и генеральный директор ООО «Молочная компания «Генетика» Дмитрий Никулин, сообщили ИА REGNUM в правительстве Нижегородской области.

Центр будет обеспечивать российских производителей молока генетическим материалом, который поспособствует улучшению породы и позволит получать около 90% женских особей среди рожденных телят.

Создание новой структуры позволит внедрить в России передовые технологии селекционно-племенной работы, поскольку в партнерах компании «Генетика» — более 260 хозяйств, численность популяции коров которых составляет около 150 тыс. голов.

По словам Никулина, уникальный метод позволит получить информацию о племенной ценности животных на 3−4 года ранее, чем это было возможно до его внедрения.

«Это значительно повышает экономическую эффективность молочной отрасли», — пояснил гендиректор «Генетики».

В свою очередь Тевс подчеркнул, что предприятий, аналогичных вновь создаваемому, в России на сегодняшний день нет.

«Это внедрение инновационных разработок, позволяющих вывести животноводство не только области, но и всей страны на качественно новый уровень», — добавил он.

Объем инвестиций в проект составит около 250 млн рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, «Корпорация развития Нижегородской области» создана по поручению главы региона Глеба Никитина, которое он озвучил в декабре 2017 года.

«Инвестиционная привлекательность — это комплексный вопрос с большим количеством разнонаправленных составляющих. Естественно, это снижение административных барьеров, усовершенствование системы единого окна, расширение спектра электронных услуг, сокращение сроков выделения земли, необходимость активизации работы с федеральными институтами, и, конечно, активизация работы с инвесторами», — говорил руководитель Нижегородской области.

Совет директоров Корпорации был создан в мае текущего года. Помимо Никитина в него вошли и.о. вице-губернатора Евгений Люлин, министр земельных и имущественных отношений Сергей Баринов, гендиректор Торгово-промышленной палаты региона Дмитрий Краснов, член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Михаил Гапонов, глава Нижнего Новгорода Владимир Панов, руководитель представительства АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в ПФО Сергей Бочаров.

Деятельность организации в основном направлена на реализацию «Стратегии развития Нижегородской области до 2035 года».