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Частные школы Казахстана будут получать государственный заказ

Экономика

В школах Астаны стали внедрять подушевое финансирование

Частные школы Казахстана будут получать государственный заказ
Иллюстрация: Edu.gov.kz
Школьники в Казахстане

Астана, 11 сентября 2018, 18:27 — REGNUM  С 2019 года все частные школы Казахстана начнут получать государственный заказ, сообщает 11 сентября издание InformBuro со ссылкой на министерство образования и науки республики.

В 2018—2019 учебном году в Астане восемь частных школ получат финансирование в рамках государственного заказа. Кроме того, в школах столицы республики стали внедрять подушевое финансирование.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября директор политехнического колледжа Астаны Касымхан Сенгазыев на встрече с депутатами заявил, что с 2019—2020 учебного года колледжи Казахстана столкнутся с проблемой набора контингента.

Читайте ранее в этом сюжете: Колледжи Казахстана могут опустеть из-за подушевого финансирования школ

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