Брянский губернатор рассказал Медведеву, как экономить

Брянск, , 18:00 — REGNUM Губернатор Брянской области Александр Богомаз 11 сентября встретился с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым. Как сообщила пресс-служба правительства Брянской области, на встрече речь шла в том числе о долговых обязательствах области перед банками и бюджетами других уровней.

По словам Александра Богомаза, с 2014 года госдолг сократился на 1,2 млрд рублей — с 11,5 млрд до 10,3. Кроме того, существенно сокращена коммерческая задолженность — на 5,7 млрд рублей.

«Результаты достигнуты благодаря поддержке со стороны федерального бюджета в замещении коммерческих кредитов на бюджетные и реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам. В результате досрочного погашения коммерческих кредитов и замещения на бюджетные кредиты экономия расходов на обслуживание долга за три года составила более 1 млрд рублей», — отметили в пресс-службе правительства региона.

Говоря в целом о бюджете области, губернатор сообщил, что в течение двух лет бюджет региона исполняется с профицитом. Например, в 2017 году он составил более 2 млрд рублей.

ИА REGNUM отмечает, что, по данным на 1 сентября, госдолг Брянской области составлял 7,646 млрд рублей. Он состоял только из кредитов, полученных из бюджетов других уровней. Напомним, что еще в начале января 2018 года госдолг региона был равен 11,7 млрд рублей. Причем 4,1 млрд из них составляли дорогие банковские кредиты. К слову, в декабре 2017 года область подписала соглашение с Минфином РФ о реструктуризации бюджетных кредитов. Тогда сообщалось, что только в 2018 году область сможет сэкономить 3,3 млрд рублей.

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