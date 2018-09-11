Глава правительства Казахстана раскритиковал отчет министра экономики

Астана, , 17:56 — REGNUM Председатель правительства Казахстана Бакэтжан Сагинтаев порекомендовал министру национальной экономики Тимуру Сулейменову не учить народ, сообщает 11 сентября агентство «Казинформ».

Сагинтаев раскритиковал доклад министра, который заявил, что в республике сохраняется благоприятная тенденция. Глава правительства отметил, что 11 регионов республики по развитию промышленности находятся ниже среднего уровня. Кроме того, инвестиции в строительство также находятся на низком уровне.

«О какой благоприятной ситуации можно говорить? Нужно ставить требования в первую очередь только к себе, а потом учить народ!» — отметил Сагинтаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа глава правительства Казахстана раскритиковал руководство регионов за низкие показатели развития промышленности. В отрицательной зоне находятся Западно-Казахстанская, Туркестанская и Кызыл-Ординская области.

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